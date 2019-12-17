Тоннель на станции Баковка МЦД-1 построят в 2020 году

В 2020 году на станции Баковка МЦД-1 завершится строительство тоннеля с подземным вестибюлем с выходами к улице Привокзальной и Вокзальному тупику. Об этом сообщает Департамент транспорта Москвы. Работы проводятся ОАО «РЖД».

Также в 2020 году на станции Сетунь завершится строительство конкорса — специального пассажирского распределительного зала с отдельными выходами на железнодорожные платформы. Конкорс и тоннель строят для разделения потоков пассажиров к отдельным входам или выходам, а также для создания комфортных условий для пассажиров.

Оплатить проезд на МЦД-1 и МЦД-2 можно картой «Тройка» или «Стрелка-Тройка», также можно пользоваться всеми льготами по социальным картам. Пассажирам МЦД доступна бесплатная пересадка на метро и МЦК в течение 90 минут. Для этого необходимо валидировать карты на вход и выход со станций МЦД.

На Московских центральных диаметрах действуют три тарифные зоны. Проезд в «Центральной» стоит 38 рублей. Границы «Центральной» зоны: МЦД-1 в границах станций Марк — Сетунь, МЦД-2 в границах станций Волоколамская — Остафьево. За пределами этих станций начнется зона «Пригород», разовая поездка стоит 45 рублей, также действует бесплатная пересадка на МЦК, метро и МЦД.

За границами МЦД начинается «Дальняя» зона, стоимость поездки здесь складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей.