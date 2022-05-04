Тоннель длиной в 500 метров появится на Путилковском шоссе

Тоннель длиной в 500 метров сделают на Путилковском шоссе в Подмосковье в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Он обеспечит дополнительную связь с Пятницким шоссе и свяжет Путилковское шоссе с МКАД в двух уровнях.

Реконструкция шоссе

«В декабре прошлого года мы заключили единый госконтракт на проектирование и строительство четырехполосного тоннеля в рамках II этапа реконструкции Путилковского шоссе. Для удобства жителей также предусмотрено устройство подземного пешеходного перехода на Путилковском шоссе», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, завершить проектные работы и приступить к строительству объекта планируется в III квартале этого года, открыть движение по тоннелю — в 2024 году. Реализация II этапа реконструкции шоссе стала возможна благодаря поддержке из федерального бюджета», подчеркнул Гержик.

Проезжую часть основного хода Путилковского шоссе расширили до четырех-шести полос движения в конце декабря 2020 года в рамках I этапа. Реализация II этапа реконструкции шоссе со строительством тоннеля даст возможность перераспределить транспортные потоки, существенно сократить пробки и улучшить транспортную доступность для более 80 тысяч жителей микрорайона.

Источник фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Другие работы в районе Путилковского шоссе

Кроме того, для улучшения транспортной ситуации в районе Путилкова в течение 2022 года построят четыре плоскостных и подземных парковки более чем на одну тысячу мест. Работы ведут застройщики и БЦ «Гринвуд».

Также в районе Путилковского шоссе дополнительно предусмотрено строительство автодороги Путилково — Пятницкое шоссе общей протяженностью 3,6 километра. В этом году начнется проектирование участка от примыкания к Пятницкому шоссе до границы жилой застройки в Путилково протяженностью 1,2 километра.

Летом начнется капитальный ремонт подъездной дороги от ЖК «Митино О2» к Волоколамскому шоссе. За счет средств бюджета Подмосковья и Красногорского городского округа заменят основания дорожного покрытия, устроят ливневую канализацию. Дорогу обустроят конструктивными элементами безопасности дорожного движения — построят линию освещения и установят барьерное ограждение, благоустроят прилегающие территории. Работы должны завершить в 2023 году.

Два новых путепровода в Аникеевке и Опалихе

Также в начале апреля в Красногорске началось строительство двухполосных путепроводов в Аникеевке и Опалихе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и проводимой РЖД модернизации в связи с активным развитием МЦД-2. Путепроводы нужны, поскольку из-за высокой загруженности железнодорожных путей на переездах образуются пробки.

Источник фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Новые объекты обеспечат комфортное и бесперебойное транспортное сообщение для экстренных служб, а также личного и общественного транспорта. Ликвидация железнодорожных переездов обеспечит безопасное движение поездов на Рижском направлении МЖД. Кроме того, улучшится транспортная доступность для более чем 25 тысяч жителей Аникеевки и Опалихи. Открыть движение по двум путепроводам планируют в 2024 году.

Реализованные проекты

Три года назад завершили реализацию одного из приоритетных проектов Подмосковья — открыли рабочее движение на многоуровневой развязке на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе протяженностью около девяти километров. Со стороны Волоколамского шоссе — шесть полос движения, со стороны Ильинского — четыре, две — со стороны Пенягинского. Общая пропускная способность — свыше 160 тысяч автомобилей в сутки.

Новую развязку на пересечении Волоколамского шоссе и МКАД построили за счет средств из бюджета Москвы. Вместе с областной развязкой это дало возможность избавиться от пробок.

Еще в 2017 году среди первоочередных объектов в рамках проекта «Свободный переезд» губернаторской программы появился путепровод через железную дорогу на 19 километре дороги «ММК — Павловская Слобода — Нахабино» у площади Нахабино.