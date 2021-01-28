Тонкости войны с зимой. Власти Подмосковья раскрыли порядок действий при снегопаде

В Московской области ожидается гололедица из-за перепадов температуры — от 0 до +6 градусов. Коммунальные и дорожные службы уже переведены в усиленный режим работы. О том, как убирают дворы и детские площадки в регионе, рассказали в эфире «360».

Всего в Подмосковье 14 445 дворовых территорий. Перед коммунальщиками стоит непростая задача — обеспечить каждому жителю комфортное передвижение в непогоду.

«Дорожники с нового года в усиленном режиме как начали работать, так и продолжают. Зима нам в этом году не дает скучать. Из 28 дней января 17 — снежных. Сегодня во дворах и общественных пространствах с усилением работают почти 16 тысяч дворников и более 1623 единиц спецтехники. В ежедневном режиме мы мониторим движение техники с помощью региональной навигационно-информационной системы», — рассказала замминистра благоустройства Московской области Светлана Аипова.

Источник фото: телеканал «360»

В первую очередь в течение 12 часов после снегопада убирают основные объекты — это выходы из подъездов, тротуары во дворах и дороги, ведущие к остановкам общественного транспорта. Затем приступают к менее загруженным проездам. Обработка реагентами тоже проводится: сначала за три-четыре часа до осадков, затем в течение трех часов после.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил коммунальные службы.

«Спасибо за организацию этой работы. Я знаю, что опять грядет у нас если не семь, то пять дней активного снега. Понятно, что тяжело работать: полностью механизировать этот труд не представляется возможным. Всегда нужно и руками работать. Очень непростая задача. Мы видим обращения граждан, вместе с тем просим, чтобы все были все-таки аккуратными», — сказал он.

К концу недели в столичном регионе ожидается похолодание — температура опустится до −10 градусов. Несмотря на морозы, такая погода считается выше климатической нормы на шесть-семь градусов.