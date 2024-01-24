Подмосковье 24 января 2024, 10:41 Томилинский лесопарк в Люберцах благоустроили по нацпроекту Министерство благоустройства Московской области

Читать 360tv в

Томилинский лесопарк в городском округе Люберцы открылся после благоустройства в прошлом году. Проект выполнили благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«По просьбам местных жителей в прошлом году мы провели благоустройство части Томилинского леса, примыкающей к поселку Октябрьский в Люберецком городском округе. Там созданы все условия для активного и спокойного отдыха. Надеемся, жители оценят нашу работу и лесопарк станет любимым местом для прогулок и занятий спортом», — сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Реклама

В лесопарке появилась тропа здоровья для пеших прогулок, вдоль которой установили лавки и площадки для игр на свежем воздухе. На территории сделали вело-лыжный и беговой маршруты, зону для тренировок и места для разминки. Для детей установили площадку.

У входа появились павильон охраны, туалеты и парковка. Основные маршруты лесопарка оборудовали фонарями и камерами видеонаблюдения.

В прошлом году в Подмосковье провели работы по благоустройству 59 общественных территорий, о чем сообщал губернатор Андрей Воробьев. Среди них 15 пешеходных зон и площадей, 16 скверов, 13 парков и 6 набережных. На 2024 год запланировано благоустройство 54 общественных территорий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».