«Томилинская лыжня» в Котельниках собрала больше 100 спортсменов

Более ста жителей Котельников присоединились к забегу «Томилинская лыжня». Соревнование прошло в Томилинском лесопарке.

Сергей Еремин — лыжник со стажем, самый опытный спортсмен среди местных. Он участвует во всех заездах, и этот тоже не смог пропустить.

«Массовость — самое главное. Чтобы дети привлекались, чтобы народ приходил. Трасса здесь хорошая, я вижу. Побольше внимания и детей привлекали побольше бы», — сказал он.

На забег жители Котельников пришли семьями. Еремин привел с собой жену, дочь и внучку. Перед стартом он подготовил инвентарь и проверил крепления. К спортивным соревнованиям присоединилась и его дочь Елена Кощеева.

«Для меня — это вспомнить детство. Мы в детстве всегда катались. Всей семьей собирались и ездили на лыжах на „Белой Даче“», — отметила она.

Среди участников забега есть и новички. Ученица второго класса Милана Григорьева каталась на лыжах только на уроках физкультуры, а к массовой лыжне присоединилась впервые.

«Настроение самое лучшее. Конечно страшно, волнуюсь, но хорошее настроение очень», — призналась девочка.

По словам школьницы, она вообще не знала, что будет участвовать. Ей о соревнованиях рассказала мама, и ученица обрадовалась.

Участники лыжного забега стартовали в три этапа небольшими группами. Каждый спортсмен преодолевает 3200 метров. Первым к финишу пришел Сергей Еремин. Заверил, настроение отличное, лыжня тоже хорошая.

В лыжном забеге участвовали жители городского округа без возрастных ограничений. Основная идея мероприятия — не само соревнование, а продвижение массового спорта. После финиша каждый лыжник получил медаль забега «Томилинская лыжня».

«Настроение супер. Ощущения такие же. Тяжело, но приятно. Удовольствие неописуемое. Всем спасибо. Лес. Снег. Лыжня. Море позитива, море удовольствия», — поделился эмоциями глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Заместитель начальника Управления развития социальной сферы администрации г. о. Котельники Игорь Краевой призвал прислушаться к завету министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшков: «Живу спортом».

Организаторы лыжни не сомневаются, что «Томилинская лыжня» превратилась в настоящий праздник для всех.