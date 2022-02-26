«Только вперед». В Сергиевом Посаде состоялась долгожданная «Гонка Легкова»

Фестиваль лыжного спорта под названием «Гонка Легкова» состоялся на территории отеля «Русские сезоны. Курорт Пересвет». В нем приняли участие более 1200 человек.

Этот фестиваль является первым за последние два года. В 2020-м его отменили из-за отсутствия снега, а в 2021-м — из-за пандемии COVID-19. Церемонию открытия гонки посетил министр спорта РФ Олег Матыцин. Он поблагодарил организаторов спортивного мероприятия, а также чемпиона Олимпийских игр в Сочи Александра Легкого за то, что гонка подобного рода существует в РФ.

Источник фото: телеканал «360»

«Вижу, что интерес к ней постоянно растет. Здесь созданы все условия для занятия спортом — не только лыжным, но и многими другими видами», — отметил он.

В гонке приняли участие более 1200 лыжников. Среди них были как взрослые, так и дети. Для взрослых спортсменов приготовили дистанции на 10, 20 и 30 километров, а для детей — 1,3 и пять километров. Чемпион Олимпийских игр в Сочи Легков пожелал спортсменам дальнейших побед.

Источник фото: телеканал «360»

«Пусть все детишки, которые сегодня стартуют, в будущем привезут столько же медалей, сколько Александр Большунов. Желаю удачи. И только вперед!» — заявил он.

Вместе со спортсменами-любителями в гонке приняли участие Александр Легков, Антон Шипулин, Иван Алыпов, Александр Панжинский и другие.