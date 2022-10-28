Точность работы нейросети при проверке территорий в Подмосковье достигла 88% | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 18:53 Точность работы нейросети при проверке территорий в Подмосковье достигла 88% пресс-служба ГУСТ Московской области

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Главное управление содержания территорий Московской области с конца сентября стало применять для инспекций территорий автомобили, которые оснащены камерами с искусственным интеллектом. Точность работы нейросети составляет 88%, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Система прошла обучение на сотнях тысяч снимков. В связи с хорошими показателями мониторинга «умной» машиной в ГУСТ приняли решение о расширении настроек, что позволит охватить еще больше нарушений.

«Сегодня провели широкий апгрейд наших „интеллектуальных“ автомобилей. В частности, добавлены функции по выявлению следующих нарушений — отсутствие дорожной разметки, повреждение асфальтобетонного покрытия, неудовлетворительное содержание дорожных знаков или информационных указателей», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

пресс-служба ГУСТ Московской области

Министр добавила, что нейросетевые камеры также оснастили возможностью выявлять нарушения в части неисправности линий наружного освещения.

Ранее инспекторы ГУСТ выделили топ-5 округов Подмосковья по качеству уличного освещения.