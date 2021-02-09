Точное число ученых в Московской области определят во время переписи населения

Московская область богата на научные кадры. В регионе находятся восемь наукоградов, в которых постоянно разрабатывают новые лекарства, технику и многое другое. Перепись населения 2021 года поможет узнать, сколько ученых трудятся над полезными для людей изобретениями.

Перепись покажет, сколько в Московской области жителей с высшим и послевузовским профессиональным образованием, а также какое количество специалистов участвует в научных исследованиях и разработках.

Всероссийская перепись населения 2010 года помогла узнать, что в Подмосковье проживали более 1,8 миллиона человек с высшим и послевузовским профессиональным образованием. Среди жителей старше 20 лет ученую степень кандидата наук в анкете указали 44062 человека и степень доктора наук — 7015 человек.

Узнать точное число квалифицированных специалистов в регионе позволят новые вопросы. С их помощью можно будет уточнить уровень образования населения. Полученные данные используют в государственных программах федерального и регионального значения, которые направлены на развитие отечественной науки и образования.

В 2019 году научными исследованиями и разработками в Подмосковье занимались 252 организации, из них 113 — научно-исследовательские. В них работали более 82,5 тысячи научных сотрудников. У 58 тысяч из них было высшее образование, у 3% — звание докторов наук, у 11,3% — звание кандидатов наук.

В прошлом году, с января по сентябрь, над научным разработками в регионе продолжили работать 260 организаций. В них трудились более 72,6 тысячи человек.

На предпринимательский сектор приходилось 48,8% от общего числа организаций, на государственный сектор — 31,5%, на сектор высшего образования — 15% и на сектор некоммерческих организаций — 4,6%.