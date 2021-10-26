«Точку роста» открыли в школе в селе Спасс под Волоколамском

«Точек роста» все больше — новый образовательный центр по президентскому проекту открыли в селе Спасс под Волоколамском. Учащиеся смогут осваивать новейшие технологии, развивать таланты и пробовать себя в необычных профессиях.

Источник фото: телеканал «360»

Благодаря современному оборудованию теперь школьники могут углубленно обучаться в специализированных лабораториях по предметам — химия, биология, физика, информатика и даже робототехника. Особой популярностью у ребят пользуется робот-манипулятор, рассказала директор МОУ «Спасская СОШ» Любовь Корнеева.

Источник фото: телеканал «360»

В «Точке роста» помогут выявить таланты детей, подскажут, как выбрать нужное направление и по-настоящему реализовать свои способности.

Источник фото: телеканал «360»

В Волоколамском городском округе это уже третий центр подобного профиля. Благодаря «Точкам роста» ребята из сел и деревень могут не отставать в учебе от ровесников из мегаполисов.