«Точки роста» открылись в селе Глубокое и в Новоклемове городского округа Серебряные Пруды

Учащиеся села Глубокое теперь могут осваивать передовые технологии благодаря открытию «Точки роста» в местной школе. Ее оборудовали в рамках президентского проекта «Образование». Еще одна «Точка роста» в Серебряных Прудах открылась в поселке Новоклемово.

То, что в глубинке еще недавно воспринималось как фантастика, теперь становится привычным. Например, ученики проводят химические опыты виртуально.

Источник фото: телеканал «360»

Лакмусовые бумажки и индикаторы уходят в прошлое. Кислотность раствора определяет датчик, являющийся частью виртуальной лаборатории. Результат точный — школьникам остается только записать данные в тетрадь и сделать выводы.

Источник фото: телеканал «360»

«Биология, химия — это то, что нас окружает, и современное полученное оборудование позволяет разнообразить свою работу. Опытов больше, больше возможности трактовать эти опыты, потому что увидеть, какая среда, — это одно, а получить циферку — это уже совсем другое. Возможность сравнить появилась, то есть не просто качественно определить, а еще и сравнить», — пояснила директор школы поселка Новоклемово Елена Поварова.

Источник фото: телеканал «360»

Такие «Точки роста» меняют представление о сельских школах. Цифровые видеокамеры, микроскопы и датчики — с таким арсеналом техники уроки точно не будут скучными. А педагоги сейчас строят планы и уже составляют расписание внеурочных занятий.