Точка притяжения для жителей Павшинской поймы. «Крокус Таун» с поликлиникой, детсадами и школой построят в Подмосковье

Многофункциональный комплекс «Крокус Таун» построят на территории Крокус Сити. Проект включает в себя не только жилые дома и офисное здание, но и школу, поликлинику, а также парковую зону с благоустроенной набережной. Всей этой инфраструктурой смогут пользоваться жители Павшинской поймы.

«Этот проект станет точкой притяжения для жителей микрорайона Павшинская пойма. Здесь появится благоустроенный уникальный каскадный парк на набережной, в котором будет приятно гулять детям и взрослым. Построят и школу со спортивным уклоном для 2200 детей», — сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она уточнила, что для ребят оборудуют порядка 10 спортивных залов. Еще в «Крокус Таун» построят детские сады на 800 мест. Появится двухуровневый спортивный дворец с 50-метровым олимпийским бассейном, ледовой ареной и залами для единоборств.

Жители микрорайона смогут пользоваться услугами новой поликлиники и посещать многоуровневый парк на берегу реки. Протяженность парковой зоны составит один километр, а ее площадь превысит три гектара. На жилую застройку придется всего один гектар из 25. На территории возведут семь жилых домов бизнес-класса и одно офисное здание. Всю остальную часть займут парк и социальная застройка.

Особое внимание архитекторы и дизайнеры уделили бульварной набережной. Там установят фонтаны, водопады, детские площадки. Также оборудуют места для отдыха, занятий спортом и подвижных игр.

«Благодаря этому проекту жители микрорайона будут обеспечены местами для отдыха, учебы и занятий спортом», — подчеркнула Федотова.

Движение транспорта в Крокус Сити тоже изменят. Дорогу, которая сейчас идет вдоль реки, перенесут ближе к метро Мякинино. Полностью проект выполнят до конца 2027-го.