«То, что меняет жизнь»: губернатор Подмосковья объяснил важность праймериз в Госдуму

Депутаты Госдумы — это прежде всего представители народа во власти, поэтому выбирать кандидатов нужно очень тщательно. Для этого проводятся праймериз, чтобы жители могли узнать о кандидате больше. Об этом в эфире «360» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что право избираться и отдать свой голос за того, кто выдвигается во власть, очень важно. Губернатор напомнил, что кроме кандидатов в Госдуму жители Подмосковья выберут и новых депутатов регионального парламента. Сейчас претенденты выставили свои кандидатуры на праймериз.

Принцип праймериз, которые сейчас проходят, чтобы это не был, как говорят, кот в мешке. Ты должен знать его качество, его репутацию. Отбирают для дальнейшего выдвижения самых лучших Андрей Воробьев.

Он отметил, что сейчас праймериз проводятся максимально широко. Заявку для участия мог подать любой человек. Такую возможность предоставили всем.

«Это момент, когда ты понимаешь, насколько высок уровень доверия к тебе, к политической системе», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Андрей Воробьев отметил, что кроме своей программы и плана действий кандидату придется ответить на вопрос: что изменится в жизни человека, если он отдаст свой голос за конкретного кандидата. «Поэтому это такая очень ответственная работа. Своеобразный экзамен», — подчеркнул губернатор.

По словам Воробьева, в этом году на праймериз вышли уже опытные люди, которые высказывали свои инициативы по той или иной проблеме.

«Они работают каждый по направлениям, они смотрят законы, они предлагают инициативы, они обостряют какую-то тему, ту или иную — в области миграционной политики, или экологические темы, или развитие системы здравоохранения. Конечно, они важное звено в системе власти — то, что меняет жизнь», — подытожил губернатор Подмосковья.

Избирательная кампания кандидатов в Госдуму начнется в конце июня. На ней каждый может определить для себя, за кого отдать голос на предстоящих выборах в федеральный парламент. Важно, что они будут отражать именно волю граждан, которые выберут своих представителей во власти.