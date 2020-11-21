Тьма длиной в 40 лет развеялась во дворах в Чехове. Там установили новые фонари

Новая линия освещения появилась в подмосковном Чехове. Свет пришел во дворы, где темнота пугала на протяжении 40 лет.

Освещение появилось на улицах Мира и Молодежной, до этого там не было ни одного фонарного столба.

«Здесь темно всегда во дворе было. Плохо. Машины испортили. Вот у моего соседа четыре колеса прорезали. У меня вот тут стояла машина, два раза краской обливали», — рассказала местный житель Виктор Меркулов.

Длина новой линии — 590 метров, это 22 опоры с современными светильниками и энергосберегающими лампочками. На их установку ушел месяц.

«У подрядчика есть пятилетнее гарантийное обязательство. Опоры железные, стальные, у них больше 10 лет [гарантии]. По лампочкам освещения у нас также стоит не меньше пяти лет [гарантии]. Если выходит из строя — подрядчик приезжает и по гарантийным обязательствам все это меняет», — отметил начальник Управления благоустройства городского округа Чехов Михаил Собакин.

На установку новых линий власти выделяли из местного бюджета 1,7 миллиона рублей.

Помимо линии освещения, в Чехове установили несколько урн и лавочки, отсыпали парковочные места.

В 2021 году свет придет в поселки и муниципалитеты городского округа Чехов в рамках проекта «Светлый город».