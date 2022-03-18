Подмосковный КПО «Тимохово» стал перерабатывать 650 тысяч тонн отходов ежегодно

В Московской области с 1 января 2021 года полностью прекратили деятельность всех полигонов ТКО по захоронению отходов. Один из них — «Тимохово» — перепрофилировали в комплекс по переработке отходов.

Комплекс переработки отходов «Тимохово» состоит из четырех мусоросортировочных цехов с установленным отечественным оборудованием компании «Мегалион». Его общая мощность обработки мусора составила 650 тысяч тонн в год

В «Тимохово» есть и участки переработки органических отходов (компостирования) аэробного и анаэробного типа, а также чаши размещения неделового материала мощностью 1,5 миллиона тонн в год. Эксплуатацию КПО «Тимохово» осуществляет АО «Полигон Тимохово» на основании лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживания и размещения отходов.

Чтобы снизить выбросы свалочного газа в атмосферу, на КПО запустили систему дегазации. Она предусматривает сбор и утилизацию газа, который образуется с бывшего полигона, на четырех высокотемпературных факельных установках суммарной мощностью девять тысяч кубических метров в час. Сжигают свалочный газ при температуре более тысячи градусов, предварительно очищая и осушая его от вредных примесей, а также уничтожая вредные компоненты и соединения.

На ТКО «Тимохово» также реализовали систему сбора и очистки фильтрата мощностью 3,4 тысячи кубометров в сутки. Она не позволяет фильтрату распространяться за пределы полигона. Здесь построили и очистные сооружения по утилизации концентрата фильтрата с пропускной способностью в 840 кубометров. В настоящее время идут пуско-наладочные работы.

На КПО реализовали технологию утилизации органических отходов методом анаэробного сбраживания в биогазовых установках (анаэробных комплексах) с получением биогаза, электрической энергии и последующим циклом очистки отработанного фугата на локальных очистных сооружениях. Очищенный биогаз в том числе подают на блочные ТЭЦ, где происходит выработка электрической и тепловой энергии.