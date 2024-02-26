26 февраля 2024, 15:20
Тюбинговую горку вблизи рынка «Сопта» в Балашихе обустроили для безопасного катания
Жителям Подмосковья напомнили о возможности прокатиться на тюбинговых горках. Одна из них работает вблизи рынка «Сопта» в Балашихе.
Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, у горки легкий подъем, удобные широкие ступеньки, а наверху работает сотрудник, который контролирует спуск.
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Тюбинги популярны из-за того, что даже при небольшом наклоне горки, они набирают большую скорость.
«Тюбинг является отличным способом для улучшения координации движений и развития баланса. Катание на ватрушке требует точности движений. Постоянная практика тюбинга помогает развить эти навыки, что в свою очередь может быть полезно в других видах спорта и активного отдыха», — отметили в ведомстве.
Ознакомиться со всем списком тюбинговых горок в Подмосковье можно по ссылке.
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