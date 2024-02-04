Подмосковье 04 февраля 2024, 12:28 Тяжелоатлеты Подмосковья завоевали 7 медалей на Кубке России Федерация тяжелой атлетики России

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Спортсмены из Подмосковья завоевали семь медалей на Кубке России по тяжелой атлетике. В копилке представителей региона две золотые, две серебряные и три бронзовые награды, а также семь новых рекордов страны.

Как сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области, в открытых всероссийских соревнованиях приняли участие 300 лучших спортсменов из России и Белоруссии.

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В весовой категории 76 килограммов Варвара Кузьминова из Богородского городского округа выиграла золотую медаль. Также подмосковная спортсменка установила семь рекордов России.

Еще одну золотую медаль в копилку Московской области принесла Александра Фурдик из города Видное. Она успешно выступила в весовой категории 45 килограммов.

Серебряным призером Кубка России стала тяжелоатлетка Яна Кондрашова, воспитанница спортшколы в поселке Малаховка, в весовой категории 64 килограмма. Еще одно серебро принесла представительница люберецкой спортшколы Евгения Гусева в весовой категории 71 килограмм.

Бронзовые медали соревнований завоевали Мария Колесова из Ногинска, Софья Врагова, тренирующуюся в Старой Купавне, а также Егор Пушмин из Ногинска.

Кубок России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин прошел в Туле с 26 января по 2 февраля на центральном стадионе «Арсенал».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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