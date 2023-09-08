Подмосковье 08 сентября 2023, 13:01 Тяжелоатлет по прозвищу Русский Халк дистанционно проголосовал на выборах в Подмосковье

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Люберецкий тяжелоатлет Сергей Агаджанян принял участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Подмосковье. Русский Халк, как называют спортсмена, сейчас находится в другом городе, но это не помешало ему выполнить свой гражданский долг.

«Дистанционное электронное голосование — очень удобная опция для меня. Сейчас я нахожусь в Кисловодске, в тысяче километров от Люберец, где я мог бы пойти на участок. Я заранее подал заявку на ДЭГ и сейчас сделал свой выбор», — говорит Сергей Агаджанян. Он подчеркнул, что возможность голосовать удаленно важна для спортсменов, которые часто находятся в разъездах.

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Уже 214 тысяч 287 человек приняли участие в дистанционном голосовании. Это около 48% от общего числа избирателей, подавших заявления на ДЭГ. Таковы данные на 12:08 по московскому времени.