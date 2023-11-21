Подмосковье 21 ноября 2023, 09:42 Тяжелоатлет из Люберец по прозвищу Русский Халк начал подготовку к новой серии рекордов Рекорд включает удержание на трапеции на шее атлета большого веса 200 с надуванием грелок. / Наталья Лымарь

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Сергей Агаджанян из Люберец по прозвищу Русский Халк активно готовится к новой серии рекордов. Первый он попробует установить уже 8 декабря в Подмосковье, дальше — международные выступления.

Декабрьский рекорд Сергей посвятит Дню героев Отечества. Результат зафиксируют 8 декабря в спортивном клубе Люберец. А пока — тренировки.

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«То, чем я занимаюсь, не вид спорта. Это трюки, силовые номера, комбинированные силовые рекорды, которые собирают в себе различные направления и экстрим», — рассказывает силач.

Наталья Лымарь

В постановке силовых трюков тяжелоатлету помогают консультанты. Это Сергей Чуприна — рекордсмен мира по сценическому экстриму — и специалисты международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира», а также заслуженный мастер спорта Михаил Палер. Русский Халк говорит, что именно Михаил является автором последних его рекордов. В команде работает также Михаил Шевляков — призер мировых первенств и один из самых сильных людей планеты.

«Благодаря команде, которая меня окружает, мероприятие во дворах Люберец переросло в масштабные акции мирового значения. Как экстремал, я приглашен на чемпионат мира Международной федерацией стронгмена в Абу-Даби 30 марта, где буду устанавливать рекорд мира по сценическому экстриму», — поделился планами Русский Халк.

Заниматься спортом Сергей Агаджанян начал в раннем детстве, с пяти лет. Сначала это были занятия боксом, кикбоксингом, греблей на байдарках, потом и гиревой спорт. Так увлекся, что до сих пор не может остановиться.

Наталья Лымарь

«Мой отец занимался легкой атлетикой, и у него были разряды, мама тоже увлекалась этим видом спорта. Конечно, они были для меня примером, к тому же я всегда был большой, даже тучный парень, и мне сложно было это преодолеть. Но я это сделал», — говорит Сергей.

Прозвище «Русский Халк» дали ему иностранцы за мощь и непредсказуемость. Однажды тяжелоатлет взял на буксир целый самолет и одновременно надувал до разрыва грелки. А в прошлом году Сергей тянул сразу три вертолета. Когда этот сюжет вышел на европейском телеканале и собрал массу восторженных комментариев. Впереди — новые достижения и упорная работа на пути к ним.

Наталья Лымарь

«К большим, даже мировым рекордам и трюкам можно готовиться на любой площадке. Главное — было бы желание. За приобретение расходных материалов — медицинских грелок — отдельное спасибо администрации городского округа Люберцы, как и за помощь в организации мероприятий», — отметил рекордсмен.

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