Подмосковье 05 июля 2023, 14:57 Тимур Апарин представит партию «Единая Россия» на дополнительных выборах в Мособлдуму

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Партию «Единая Россия» на дополнительных выборах в Мособлдуму представит член совета депутатов Пушкинского городского округа Тимур Апарин. Решение об этом приняли на заседании президиума регионального политсовета подмосковного отделения «ЕР». Ранее Апарин одержал победу на предварительном голосовании.

«Я благодарю всех жителей, которые доверили мне свои голоса. Но сегодня выражаю особую благодарность за оказанное доверие и поддержку секретарю регионального отделения партии Игорю Юрьевичу Брынцалову и всем членам президиума регионального политсовета. На легкую прогулку рассчитывать не стоит — работа предстоит очень серьезная. Необходимо качественно представить свою предвыборную программу, чтобы плодотворно и успешно ее реализовывать вместе с большой командой партии „Единая Россия“ и не подвести жителей округа», — заявил депутат.

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Тимур Апарин родился в 1990 году, в Пушкино он проживает с 2007 года. В 2014 году Апарина избрали в муниципальный Совет депутатов. В настоящее время политик возглавляет местный фонд поддержки сотрудничества и развития и входит в состав Пушкинского совета «Единой России». Среди жителей округа депутат известен активной деятельностью в жизни Пушкино, Апарин регулярно оказывает содействие в организации различных городских мероприятий.

Единый день голосования в Московской области состоится 10 сентября. Проголосовать можно будет как на избирательных участках, так и в режиме онлайн. Для участия в электронном формате необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» в период с 24 июля по 4 сентября.

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