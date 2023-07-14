Подмосковье 14 июля 2023, 15:07 Тимоновскую набережную в Солнечногорске благоустроят к сентябрю пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Подготовка к благоустройству Тимоновской набережной началась в Солнечногорске. Все работы завершат к сентябрю.

Четвертую очередь набережной озера Сенеж обустроят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Сейчас рабочие расчищают территорию, после чего начнут установку свай. Детали проекта с жителями обсудили заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Евгений Владимирский и депутат округа Алексей Панкратов.

«Совместно с жителями определили расположение спусков к пляжам и местоположение пирса. Важно учесть все исторически сложившиеся места, к которым привыкли жители, где удобнее пройти, где комфортнее купаться взрослым и детям. Также проговорили варианты развития зоны барбекю и размещения палаточного лагеря. Договорились следующую встречу сделать масштабной — позвать не только активистов, но и всех заинтересованных жителей», — отметил Евгений Владимирский.

Проект благоустройства предусматривает сохранение естественного озеленения территории, а также установку видеонаблюдения, освещения и малых архитектурных форм.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов не покупать неудобные скамейки для парков.

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