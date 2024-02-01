01 февраля 2024, 13:36
Тимоновский пляж в Солнечногорске благоустроят в 2024 году
Тимоновский пляж облагородят в Солнечногорске по просьбе жителей. Там построят пирс и смотровую площадку, инфраструктуру оборудуют для маломобильных граждан. Работы планируют завершить в 2024 году.
После благоустройства на пляже обустроят новый спуск, тропу с лестницей и пандусом, пирс и смотровую площадку, а также установят освещение и систему видеонаблюдения. При этом на территории максимально сохранят естественное озеленение.
Реклама
«О благоустройстве Тимоновского пляжа жители просили губернатора Подмосковья, и Андрей Юрьевич дал соответствующее поручение. В прошлом году на объекте специалисты провели подготовительные работы. Отмечу, что общая площадь благоустроенной территории на Тимоновском пляже составит 1,4 гектара», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Работы проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве набережной озера Киово в Лобне.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Солнечногорск
Реклама
Реклама