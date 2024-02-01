Подмосковье 01 февраля 2024, 13:36 Тимоновский пляж в Солнечногорске благоустроят в 2024 году Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Читать 360tv в

Тимоновский пляж облагородят в Солнечногорске по просьбе жителей. Там построят пирс и смотровую площадку, инфраструктуру оборудуют для маломобильных граждан. Работы планируют завершить в 2024 году.

После благоустройства на пляже обустроят новый спуск, тропу с лестницей и пандусом, пирс и смотровую площадку, а также установят освещение и систему видеонаблюдения. При этом на территории максимально сохранят естественное озеленение.

Реклама

«О благоустройстве Тимоновского пляжа жители просили губернатора Подмосковья, и Андрей Юрьевич дал соответствующее поручение. В прошлом году на объекте специалисты провели подготовительные работы. Отмечу, что общая площадь благоустроенной территории на Тимоновском пляже составит 1,4 гектара», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Работы проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве набережной озера Киово в Лобне.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».