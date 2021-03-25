Тимохово подключат к центральному водоснабжению до 2022 года

До 2022-го подмосковную деревню Тимохово подключат к центральному водоснабжению. Она вошла в перечень населенных пунктов, где работы необходимо выполнить в приоритетном порядке.

Это отметил глава Всероссийского общества охраны природы в регионе Тимур Усманов. Обеспечение жителей водой обсудили на заседании с участием Министерства ЖКХ Подмосковья.

Сначала в ведомство поступило обращение от отделения ВООП по региону. Рассмотрев его, сотрудники министерства сделали контрольный забор проб из колодцев Тимохова.

В результате они приняли решение о подключении деревни к центральному водоснабжению в первоочередном порядке. Это подчеркнул заместитель министра ЖКХ в Подмосковье Сергей Черепанов.

Я прошу в приоритетном порядке разработать проект по централизованному водоснабжению в Тимохове. Согласно графику, работы должны быть завершены в 2022 году Сергей Черепанов.

Однако, по его словам, из-за неудовлетворительных результатов проб необходимо завершить работы с опережением графика.

Кроме того, в конце февраля по просьбе жителей организовали проверку полигона «Тимохово». Люди предполагали, что здесь идет загрязнение почвы и воды. Инспекторы взяли пробы. Они держат вопрос на особом контроле.