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    26 февраля 2022, 13:49

    Тихое место для комфортной жизни. Что ждет Раменский округ до конца года

    До конца 2022 года в Раменском округе появятся стадион, парк и дворец культуры

    Анастасия Ектова

    На территории Раменского полным ходом идет строительство социально значимых объектов. Такое заявление сделал глава Раменского городского округа Виктор Неволин.

    Тихое место для комфортной жизни. Что ждет Раменский округ до конца года

    Недавно в Раменском состоялось открытие школы № 35. Это событие стало одним из самых главных в 2021 году. Новое здание учебного заведения готово принять порядка 1100 школьников. Классы, лаборатории и мастерские здесь оборудовали самой современной техникой.

    «Когда я училась в школе, шесть лет назад, такого оборудования, такого методического материала, как сейчас, не было. Даже пример, когда мы с детьми изучаем движение земли вокруг своей оси или движение вокруг Солнца - это наглядно показывает теллурий», — заявила учитель географии Анастасия Нефедова.

    По словам Неволина, в 2021 году округ занял первое место в рейтинге по социальной газификации. Уже в 2022 году, по его словам, в Раменском закончат масштабный проект по строительству стадиона в школе села Быково. Кроме того, в скором времени здесь появится новый центральный парк.

    «До конца года в Раменском завершатся основные работы, касающиеся реконструкции центрального парка. Здесь появятся зоны тихого отдыха, велотрассы, аттракционы, Спортивная площадка, фонтан и фудкорт», — отметил он.

    Уже в этом году на территории Раменского, как сообщил Неволин, построят семь современных детских игровых площадок. В поселке Дубовая Роща, в свою очередь, появится ДК.