Тигру-пенсионеру начали искать опекуна в Ленинском округе

В парк-отеле в Ленинском округе размещен приют помощи разным животным, здесь их более 200. Одному из постояльцев — а именно тигру с большим стажем в цирке Тарзану — сейчас как раз ищут попечителя.

Источник фото: телеканал «360»

Тарзан в марте прошлого года закончил карьеру и получил огромный вольер с крытым павильоном, бассейном и разными когтеточками.

Источник фото: телеканал «360»

«Этот тигр долгое время служил цирковым артистом в театре дедушки Дурова, думаю, многие родители и дети помнят это прекрасное место, именно там выступал Тарзан, в группе тигров. Потом по выслуге лет вышел на пенсию, был передан нам, где с почетом проживает в уходе и в чистоте. Сохранил бодрость духа, любит поиграть», — рассказала руководитель пресс-службы парк-отеля «Орловский» Ольга Стацевич.

Источник фото: телеканал «360»

Это обычная практика для артистов цирка. Кто-то едет в питомники, кто-то в зоопарки, кто-то в приюты. Подмосковный отмечен правительством как лучший в регионе, так что старость тут тигр встретит достойную. А места тут более чем достаточно для большой кошки.

Источник фото: телеканал «360»

Как правило, в цирк звери попадают из неволи. Иногда это тигрята, которые остались после добычи браконьеров, иногда, как Тарзан, это животные, которые родились в питомниках при зоопарках. Тарзан попал в Москву к дедушке Дурову из Казани.

Источник фото: телеканал «360»

За 17 лет жизнедеятельности такого личного пространства у Тарзана никогда не было. Вольер, к слову, построен по всем нормам не только безопасности, но и требований закона по охране животных. Сотрудники до сих пор помнят появление тигра.

Источник фото: телеканал «360»

«Когда он увидел все это дело, выбежал, подпрыгнул на месте и не поверил, что это все его. Он думал, что этого не может быть — как заслуженному пенсионеру. Он все обошел, обнюхал, и ему это так все понравилось, что он прям довольный. И питание, и бассейн ему маленький сделали — в жару он у нас купается», — рассказал руководитель приюта животных и птиц парк-отеля «Орловский» Владимир Лукьянов.

Источник фото: телеканал «360»

Содержание тигра — дело дорогое. Ежедневный рацион — 10 кило мяса, а еще сопровождение ветеринаром и так далее. Это в целом относится к любому животному, так что неслучайно пенсионеру ищут попечителя — это стандартная практика любого зоопарка. Часто люди или компании таким образом проявляют свою позицию и помогают животным. Все желающие стать опекуном тигра или оказать помощь могут узнать подробности, просто позвонив в парк-отель «Орловский».