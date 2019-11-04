The Beatles в кузове грузовика и мобильный планетарий. День народного единства отметили в Одинцове

Одинцово присоединилось к празднованию Дня народного единства. В области этот праздник прошел под девизом «Подмосковье объединяет». В микрорайоне Новая Трехгорка развернулись интерактивные площадки. Горожане смогли поучаствовать в квестах, послушать музыку и даже наладить связь с космосом.

Край граффити — Новая Трехгорка — запестрел флагами разных народов. Здесь стираются границы: вот русская барыня отплясывает под всем знакомую израильскую мелодию. Не менее колоритно звучат и хиты The Beatles в фортепианном исполнении в кузове грузовика.

Для самых любопытный развернули шатры, где все желающие могли сфотографироваться и заняться народными промыслами.

«Чем больше мы будем знать о культуре других национальностей, тем мы будем ближе, тем больше у нас будет взаимопонимания», — отметила исполняющая обязанности министра правительства Московской области по социальным коммуникациям Елена Красная.

День народного единства празднуют в Подмосковье. Главная площадка — в Одинцове Подробнее

Язык искусства способен понять каждый. Об этом, как никто, знает Азарий Плисецкий, хореограф и младший брат всемирно известной балерины. Сегодня он приехал поздравить жителей Подмосковья и поговорить о важном.

«Момент обмена опытом, обмена радостями. Поэтому, конечно, такой праздник очень уместен, тем более, когда осенью настроение более грустным становится, праздник всегда оживляет это», — сказал Азарий Плисецкий.

Источник фото: телеканал «360»

Многие жители городского округа пришли на праздник в костюмах. Например, в толпе можно было увидеть жену лешего.

Сегодня почувствовать единение попытались даже с космосом. Погружение в мир других планет обеспечил мобильный планетарий.

Источник фото: телеканал «360»

Даже начавшийся дождь не изменил ход праздника. Ведь веселились сегодня все вместе.