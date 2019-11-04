The Beatles в кузове грузовика и мобильный планетарий. День народного единства отметили в Одинцове
Край граффити — Новая Трехгорка — запестрел флагами разных народов. Здесь стираются границы: вот русская барыня отплясывает под всем знакомую израильскую мелодию. Не менее колоритно звучат и хиты The Beatles в фортепианном исполнении в кузове грузовика.
Для самых любопытный развернули шатры, где все желающие могли сфотографироваться и заняться народными промыслами.
«Чем больше мы будем знать о культуре других национальностей, тем мы будем ближе, тем больше у нас будет взаимопонимания», — отметила исполняющая обязанности министра правительства Московской области по социальным коммуникациям Елена Красная.
День народного единства празднуют в Подмосковье. Главная площадка — в ОдинцовеПодробнее
Язык искусства способен понять каждый. Об этом, как никто, знает Азарий Плисецкий, хореограф и младший брат всемирно известной балерины. Сегодня он приехал поздравить жителей Подмосковья и поговорить о важном.
«Момент обмена опытом, обмена радостями. Поэтому, конечно, такой праздник очень уместен, тем более, когда осенью настроение более грустным становится, праздник всегда оживляет это», — сказал Азарий Плисецкий.
Многие жители городского округа пришли на праздник в костюмах. Например, в толпе можно было увидеть жену лешего.
Сегодня почувствовать единение попытались даже с космосом. Погружение в мир других планет обеспечил мобильный планетарий.
Даже начавшийся дождь не изменил ход праздника. Ведь веселились сегодня все вместе.