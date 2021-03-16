Тетрапак и пластик начали сортировать в комплексах «РТ-Инвест» в Подмосковье

В комплексах по переработке отходов «РТ-Инвест» (входит в Ростех) занялись сортировкой пластиковой упаковки и посуды. Автоматические оптические сепараторы отбирают тетрапак и полипропилен. Об этом сообщила пресс-служба «РТ-Инвест».

На КПО «Юг» в Коломенском городском округе отобрали более 40 тысяч килограммов одноразовых столовых приборов и тарелок из полипропилена, в комплексе «Дон» в Кашире — 30 тысяч килограммов упаковки для соков и молока, а в комплексе «Север» в Сергиево-Посадском городском округе — 10 тысяч тонн пластиковой упаковки.

В планах «РТ-Инвест» увеличить объемы отбора.

«На „Юге“ и „Доне“ объем будет достигать 400 килограммов тетрапака и 500 килограммов полипропилена в сутки. Комплексы „Север“ и „Храброво“ с большей проектной мощностью будут ежедневно сортировать 600 тонн тетрапака и 750 тонн полипропилена», — говорится в сообщении пресс-службы. Весь отобранный пластик отправят на переработку.

Из отобранного мусора будут делать гофрокартон, гранулы для композитных плит и труб, новую пластиковую посуду, зонты, мячи и строительные панели. «РТ-Инвест» реализует комплексную систему обращения с отходами без захоронения. У всей цепи одна цель: превратить мусор в новые ресурсы.

Накануне председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что власти Подмосковья планируют увеличить штрафы за незаконный сброс мусора. Для борьбы со свалками в регионе уже создали специальный реестр и интерактивную карту, откуда можно получить информацию о незаконных навалах мусора.