Препарат против последствий COVID-19 начали тестировать в Подмосковье

Фиброз легких — это частое последствие COVID-19. При нем образуется рубцовая ткань, которая затрудняет дыхание и все это может привести к инвалидности. Но в Подмосковье сейчас тестируют лекарство, которое должно предотвратить это заболевание.

В производственном комплексе компании «Петровакс» в Подольске разработали оригинальный препарат «Лонгидаза». Его используют для лечения, а также профилактики спаек и фиброза: в гинекологии, урологии, хирургии и пульмонологии — и возможно, именно это лекарство станет спасением для тех, кто переболел COVID-19.

«Избыток гиалуроновой кислоты в момент поражения легких формирует фиброз в последующем, который является очень тяжелым заболеванием, и по инициативе врачей мы запустили наблюдательную программу исследования нашего препарата „Лонгидаза“, в который входит фермент гиолорнидаза, у пациентов, перенесших COVID-19», — рассказал руководитель медицинского отдела компании «Петровакс Фарм» Николай Додонов.

В составе медикамента — вещество, которое разрушает гиалуроновую кислоту и не дает ей воздействовать на легкие. Но чтобы препарат начали применять при лечении больных коронавирусом, нужно провести тестирование. Впервые в России исследованием лекарства занимается искусственный интеллект (ИИ): данные 200 пациентов из России и Казахстана анализирует специальная программа от «Интеллоджик».

В основе анализа — снимки КТ. Половина пациентов в течение пяти дней получают 15 инъекций «Лонгидазы» внутримышечно. Вторая группа добровольцев вообще не принимает лекарство. Для чистоты эксперимента все добровольцы несколько раз делают компьютерную томографию. ИИ обрабатывает эти данные, и делает это в 5-10 раз быстрее, чем человек.

«Компьютерные технологии максимально объективны, исключен человеческий фактор, исключена субъективизация оценки, поэтому здесь безусловно мы очень заинтересованы в скорейшем получении результатов данного исследования», — рассказал Додонов.

Исследование проходит в реальном времени, еще в течение полугода пациенты будут наблюдаться у врачей и делать снимки КТ, а ИИ — обрабатывать полученные данные. Первые результаты появятся в середине 2021 года, если эффективность «Лонгидазы» докажут, то препарат начнут применять в лечении.