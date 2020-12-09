Новые тесты на выявление штаммов коронавируса начали производить в Электрогорске

Таких тестов в России еще не зарегистрировано. Это отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. По ее словам, потребуется еще около трех месяцев на разработку новых систем.

Компания „ЭКОлаб“ оперативно отреагировала на развитие ситуации с распространением коронавируса в России. Разработкой абсолютно новой для себя системы диагностики COVID-19 занялась еще в марте Екатерина Зиновьева.

Она подчеркнула, что тесты от «ЭКОлаб» сразу же поступили в продажу, когда прошли все этапы регистрации.

Компания продала уже свыше 54 тысяч экземпляров. Из них около 48 тысяч — в Подмосковье. Сегодня «ЭКОлаб» входит в топ-3 крупных российских производителей диагностических препаратов.