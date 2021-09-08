Тестировать отопительную систему в Подмосковье начнут 14 сентября

В Подмосковье 14 сентября начнут пробные пуски отопления. Коммунальщики проверят готовность отопительных систем в жилых домах и на социальных объектах. Об этом рассказали в пресс-службе вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.

Хромушин уточнил, что после всех проверок и тестирования теплоноситель останется в системе под давлением. Благодаря этому энергетики смогут оперативно обеспечить подачу тепла в дома. Отопление дадут, когда среднесуточная температура на пять дней подряд опустится до восьми градусов.

«Пока синоптики обещают, что к концу недели в Подмосковье придет так называемое бабье лето. Ожидается, что днем температура воздуха будет подниматься до комфортных 20 градусов. Если прогнозы на ближайшие теплые выходные не подтвердятся, а количество обращений жителей Подмосковья с просьбой включить отопление возрастет, то по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева тепло в жилые дома будет подано раньше наступления нормативных условий», — пояснил Хромушин.

Он отметил, что в первую очередь отопление дадут в социально-значимые объекты — школы, поликлиники, больницы и детские сады.