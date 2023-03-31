Подмосковье 31 марта 2023, 12:15 Тестирование новой упаковки для молока и сметаны провели на КПО «Восток» в Подмосковье КПО Нева

Читать 360tv в

Новую полимерную упаковку известного российского производителя испытали на комплексе по переработке отходов «Восток». Бутылку для молока признали оптимальной для сортировки, а банку для сметаны рекомендовали изменить.

Пластик должен попадать в переработку — для достижения этой задачи на КПО «Восток» регулярно проводятся испытания новой упаковки. Очередной тест провели для крупного производителя молочной продукции.

Реклама

В итоге бутылка для молока объемом 0,5 литра полностью прошла испытания. Практически все количество этой тары было отобрано из потока отходов, а значит — будет направлено на переработку.

А вот стакан для сметаны нужно будет доработать. Специалисты КПО рекомендовали изменить состав и плотность материала крышки, отказаться от алюминиевого слоя, уменьшить размер этикетки из картона.

Только на КПО «Восток» ежедневно поступает 200-300 тонн пленок в виде пакетов, но больше половины из них (55%) не будут переработаны и пойдут на размещение. Пластик востребован переработчиками, но большая его часть не ликвидна, потому что слишком загрязнена органическими отходами или содержит компоненты, технологии переработки которых пока нет. Решение по снижению объема захоронения — это прорабатывать упаковку на этапе ее запуска.

«Подмосковные КПО продолжают сотрудничать с российскими производителями упаковки с целью достижения наилучших требований по ее переработке», — отметил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».