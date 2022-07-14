Тестирование нового интерфейса билетных автоматов началось в ЦППК

ЦППК начала тестировать новые билетные автоматы. На семи головных вокзалах уже можно оценить нововведение — оно действует на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском и Савеловском. Теперь записать билет на карту можно быстрее — автомат сразу предлагает оформить его в упрощенном варианте. Сделать это можно на любую транспортную карту: «Тройку», «Стрелку» или фирменную ЦППК.

Сообщается, что бумажные билеты можно напечатать в двух форматах. Или сделать классический полный билет, или же воспользоваться укороченным вариантом. Новый мини-билет — это документ, в котором содержится исключительно информация, которая необходима для поездки.

«Сокращение длины билета проводится в рамках глобальной программы цифровизации, которую мы реализуем уже несколько лет. Сейчас это нововведение стало возможным благодаря недавнему изменению требований законодательства, — отметил генеральный директор ЦППК Иван Конев. — Мы активно развиваем наши цифровые каналы продаж — это билетные автоматы, мобильное приложение, сайт, чтобы в будущем полностью уйти от бумажного билета. Также это решение позволит нам в текущих реалиях экономить билетную ленту. При этом мы оставляем возможность получить и обычный билет».

Кроме того, есть и еще одно важное дополнение — теперь в автоматах можно самостоятельно заменить действующие билеты или абонементы на новые, для этого больше не нужно обращаться в кассу. Узнать, что именно записано на карту, можно не только в билетном автомате, но и при помощи инфотерминалов в любом турникетном павильоне ЦППК.