11 марта 2020, 15:36
Тестирование на ВИЧ прошли свыше 250 тысяч человек в Подмосковье с начала 2020 года
С начала года в Московской области более 250 тысяч человек прошли тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Главврач Московского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин призвал жителей области заботиться о своем здоровье и регулярно сдавать анализ крови на ВИЧ. По его словам, этот тест нужно проходить раз в год. Обследование быстрое и безболезненное.
«От момента заражения до первых клинических проявлений заболевания могут пройти годы», — предупредил специалист.
Уточняется, что в регионе ежегодно на ВИЧ-инфекцию тестируются 24-25% населения. При этом выявляется около трех с половиной тысяч новых случаев.