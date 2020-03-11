Тестирование на ВИЧ прошли свыше 250 тысяч человек в Подмосковье с начала 2020 года

Главврач Московского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин призвал жителей области заботиться о своем здоровье и регулярно сдавать анализ крови на ВИЧ. По его словам, этот тест нужно проходить раз в год. Обследование быстрое и безболезненное.

«От момента заражения до первых клинических проявлений заболевания могут пройти годы», — предупредил специалист.

Уточняется, что в регионе ежегодно на ВИЧ-инфекцию тестируются 24-25% населения. При этом выявляется около трех с половиной тысяч новых случаев.