Подмосковье 01 сентября 2023, 12:00 Тестирование графика движения поездов МЦД-4 начнется 4 сентября Минтранс Подмосковья

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Тестирование графика движения поездов на МЦД-4 начнется 4 сентября. Из-за этого будет скорректировано расписание на других диаметрах.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, часть поездов Киевского и Горьковского направлений проследуют по укороченным маршрутам до станций Минская и Курский вокзал. После этого они отправятся по соединительным линиям без пассажиров. Во время тестовых поездок проведут контроль подвижного состава на новой инфраструктуре.

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Добраться до Киевского вокзала можно будет поездами дальних маршрутов, они будут останавливаться в Апрелевке, Переделкине, Очакове, на станциях Аминьевская и Минская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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