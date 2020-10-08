Более 610 тысяч тестов на антитела к коронавирусу провели в Подмосковье

Иммуноферментный анализ сделали в Подмосковье уже 617 тысяч раз в этом году. Он помогает выявить антитела к коронавирусу. Их нашли у 20% обследованных. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она подчеркнула, что это бесплатное исследование, сделать его можно по ОМС. Потребуется обратиться с поликлинику.

Сама ИФА-диагностика дает информацию о том, переболел ли пациент коронавирусом ранее, в том числе в бессимптомной форме Светлана Стригункова.

Сделать ИФА-исследование удастся после записи в процедурный кабинет поликлиники на портале госуслуг Подмосковья или по телефону 8 (800) 550-50-30.

ПЦР-тестирование проводят бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания. А пациентам без признаков ОРВИ, гриппа, коронавируса и пневмонии надо будет заплатить за тест.