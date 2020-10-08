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    08 октября 2020, 10:49

    Более 610 тысяч тестов на антитела к коронавирусу провели в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Иммуноферментный анализ сделали в Подмосковье уже 617 тысяч раз в этом году. Он помогает выявить антитела к коронавирусу. Их нашли у 20% обследованных. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
    Более 610 тысяч тестов на антитела к коронавирусу провели в Подмосковье

    Она подчеркнула, что это бесплатное исследование, сделать его можно по ОМС. Потребуется обратиться с поликлинику.

    Сама ИФА-диагностика дает информацию о том, переболел ли пациент коронавирусом ранее, в том числе в бессимптомной форме

    Светлана Стригункова.

    Сделать ИФА-исследование удастся после записи в процедурный кабинет поликлиники на портале госуслуг Подмосковья или по телефону 8 (800) 550-50-30.

    ПЦР-тестирование проводят бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания. А пациентам без признаков ОРВИ, гриппа, коронавируса и пневмонии надо будет заплатить за тест.