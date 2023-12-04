Подмосковье 04 декабря 2023, 15:22 Тест по истории написали в музее Лобни накануне Дня Неизвестного Солдата Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Международная акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» прошла в Лобне накануне Дня Неизвестного Солдата. Более 30 человек, в том числе школьники и депутаты, проверили свои знания в Музее истории города.

Тест по истории Великой Отечественной войны состоял из 40 вопросов. Все участники международной акции получили сертификаты.

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Это тестирование проводят для оценки уровня исторической грамотности россиян, а также для популяризации знаний об истории страны среди соотечественников, проживающих за рубежом.

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