Свыше 1,7 млн жителей Подмосковья сдали тест на ВИЧ за год

Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно в специальных кабинетах региональных поликлиник. Это подчеркнул главный врач областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.

Он добавил, что вакцины от ВИЧ не существует. Важно сдавать тест не реже одного раза в год.

Обезопасить себя, своих близких от заражения можно, только соблюдая элементарные правила поведения и регулярного тестирования Александр Пронин.

Узнать ВИЧ-статус можно за десять минут. Сделать это удастся и в подмосковном Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Услугу предоставят бесплатно. Подробности о ней доступны на сайте hivmo.ru.