20 января 2021, 11:23
Свыше 1,7 млн жителей Подмосковья сдали тест на ВИЧ за год
По итогам прошлого года тестирование на ВИЧ прошли более 1,7 миллиона жителей Подмосковья. Спрос на эту диагностику остался высоким независимо от пандемии коронавируса.
Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно в специальных кабинетах региональных поликлиник. Это подчеркнул главный врач областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.
Он добавил, что вакцины от ВИЧ не существует. Важно сдавать тест не реже одного раза в год.
Обезопасить себя, своих близких от заражения можно, только соблюдая элементарные правила поведения и регулярного тестирования
Александр Пронин.
Узнать ВИЧ-статус можно за десять минут. Сделать это удастся и в подмосковном Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
Услугу предоставят бесплатно. Подробности о ней доступны на сайте hivmo.ru.