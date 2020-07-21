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    21 июля 2020, 21:11

    Тест на COVID-19 теперь можно сделать в Шереметьево

    Алена Собкалова , Мария Ицкова , Натали Владимирова

    Шереметьево — первый в мире аэропорт, в котором появилась возможность сдать текст на коронавирус. Его делают в медицинском пункте. Результаты известны уже в течение часа.
    Тест на COVID-19 теперь можно сделать в Шереметьево

    Цена экспресс-теста на COVID-19 в аэропорту — 2750 рублей. Результат на русском и английском языках можно получить как на руки, так и на электронную почту.

    Сразу после отбора мазки отправляются в соседний кабинет для исследования. Мобильная мини-лаборатория помещается в двух чемоданах.

    «Лаборатория состоит из двух чемоданов. Один чемодан — это выделительная станция, а второй — сам анализатор, который поможет нам найти вирус. Плюс еще вакуумный насос, блок питания и контейнер для отходов», — рассказал Артем Бобков, научный сотрудник лаборатории.

    Желающие сдать тест приходят в лабораторию один за другим.

    Сейчас лаборатория работает в медпункте терминала B. С 27 июля появится и в терминале Д, где тестирование особенно актуально для пассажиров международных рейсов.

    Подробности — в сюжете канала «360».

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