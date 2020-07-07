Тест на антитела к СОVID-19 в Подмосковье будут делать быстрее. Пробирки больше не нужно отвозить в столицу

На Московской областной станции переливания крови появился аппарат для определения антител к COVID-19. Любой донор может узнать, есть ли в его крови антитела к вирусу.

Источник фото: телеканал «360»

Раньше пробирки отвозили в лабораторию Москвы. Теперь появилась возможность исследовать кровь на месте. Новый современный аппарат для определения антител к COVID-19 на Московской областной станции переливания крови сможет принять образцы и со всех станций Подмосковья.

«Аппарат автоматически считывает штрихкоды, фиксирует их у себя в программном обеспечении. Одновременно мы можем загрузить 100 образцов», — отметил Дмитрий Якунин, заведующий лабораторией ГБУЗ «Московская областная станция переливания крови».

Источник фото: телеканал «360»

Аппарат напоминает большой принтер. Специалисты загружают пробирки, а дальше все происходит автоматически.

Каждая пробирка — со своим уникальным штрихкодом. Реагенты — тоже. Чтобы система могла сама распознать их и зафиксировать данные.

Этот прибор многозадачный. Он способен обследовать кровь донора сразу по нескольким позициям: на ВИЧ, гепатит, сифилис. Это существенно экономит время.

Источник фото: телеканал «360»

«В случае обнаружения в крови антител к коронавирусу мы отбираем от таких доноров единицы плазмы, и в дальнейшем эта плазма становится после инактивации антиковидной — и мы можем ее выдавать в клиники для пациентов Московской области», — пояснила Мария Аппалуп, главный врач ГБУЗ «Московская областная станция переливания крови».

Аппарат появился на станции 1 июля, за это время специалисты собрали 20 литров плазмы с антителами.