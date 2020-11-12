12 ноября 2020, 12:23
Тест на антитела к коронавирусу сдали почти 920 тысяч жителей Подмосковья
Исследование на антитела к коронавирусу провели уже для 918 тысяч жителей Подмосковья. Получить результат позволяет иммуноферментный анализ крови пациентов. Его делают бесплатно по полису ОМС.
Об этом сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. ИФА-диагностика позволяет узнать, перенес ли уже пациент коронавирус, в том числе бессимптомно.
По результатам диагностики в Московской области у 19,7% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу
Светлана Стригункова.
Сделать ИФА-исследование удастся после записи в процедурный кабинет поликлиники на портале госуслуг Подмосковья или по телефону 8 (800) 550-50-30.
ПЦР-тестирование проводят бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания. А пациентам без признаков ОРВИ, гриппа, коронавируса и пневмонии надо будет заплатить за тест.