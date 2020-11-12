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    12 ноября 2020, 12:23

    Тест на антитела к коронавирусу сдали почти 920 тысяч жителей Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Исследование на антитела к коронавирусу провели уже для 918 тысяч жителей Подмосковья. Получить результат позволяет иммуноферментный анализ крови пациентов. Его делают бесплатно по полису ОМС.
    Тест на антитела к коронавирусу сдали почти 920 тысяч жителей Подмосковья

    Об этом сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. ИФА-диагностика позволяет узнать, перенес ли уже пациент коронавирус, в том числе бессимптомно.

    По результатам диагностики в Московской области у 19,7% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу

    Светлана Стригункова.

    Сделать ИФА-исследование удастся после записи в процедурный кабинет поликлиники на портале госуслуг Подмосковья или по телефону 8 (800) 550-50-30.

    ПЦР-тестирование проводят бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания. А пациентам без признаков ОРВИ, гриппа, коронавируса и пневмонии надо будет заплатить за тест.