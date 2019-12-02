Тест-драйв МЦД. Пассажиры приняли участие в проверке новой станции центральных диаметров

Пока люди ездят по МЦД бесплатно, специалисты тестируют систему, чтобы к следующему понедельнику все работало как часы. На станции МЦД «Белорусская» к тест-драйву привлекли пассажиров. Им раздали карты «Тройка» с новым дизайном.

Источник фото: телеканал «360»

Анатолий Новосельцев — охотник за коллекционными «Тройками». Узнал, что нужны тестировщики, и не смог отказать.

«Я приехал, чтобы протестировать, помочь, чтобы турникеты работали, все недочеты были устранены», — говорит член Общества коллекционеров «Наше метро» Анатолий Новосельцев.

Источник фото: телеканал «360»

«Я вот прикладываю к валидатору, осталось 12 секунд, прохожу и все!» — делится доброволец.

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К этой карте замечаний нет. Но если возникает ошибка — специалисты тут же ищут причины и устраняют их.

«Человек прикладывает карту к валидатору, смотрится правильность списания, смотрятся пересадки и таким образом выясняются возможные моменты, которые нужно дальше тестировать и проверять, и это уже делают дальше программисты» — рассказал директор по развитию диаметральных маршрутов ЦППК Артем Царев.

Источник фото: телеканал «360»

Проверяют не только новые карты, но и те, что давно на руках у пассажиров и сувенирные.

Мы смотрим разные карты, чтобы понять, какие срабатывают, какие не срабатывают, чтобы улучшить билетную систему Артем Царев директор по развитию диаметральных маршрутов ЦППК

Источник фото: телеканал «360»

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До 8 декабря пассажиры свободно пользуются МЦД, а пересадку на метро или МЦК оплачивают. Как только настройка оборудования на станциях завершится, пересадки будут бесплатными. Но только в течение 90 минут после того, как вы в первый раз приложили «Тройку» к валидатору.

Источник фото: телеканал «360»

И самое важное — когда вы завершите поездку, не забудьте снова приложить карту к валидатору! Иначе она будет заблокирована и придется заплатить штраф — кстати, немаленький, 150 рублей.

Источник фото: телеканал «360»

В ближайшие дни тестирование продолжат на других станциях МЦД. Это — гарантия того, что валидаторы будут работать бесперебойно даже при постоянно увеличивающемся пассажиропотоке.