Тест-драйв «Иволги». Чем удобны новые поезда?

Новые поезда «Иволга», следующие по маршрутам МЦД-1 и МЦД-2 комфортнее старых. Что же в них такого, узнал корреспондент канала «360».

Источник фото: телеканал «360»

Первый и последний вагоны одинаковые — оборудованы креплениями для велосипедов, так что любители смогут ездить по диаметру спокойно, также тут есть туалеты, внутри они оборудованы планальными столиками и креплениями для инвалидов, так что удобно будет и маломобильным гражданам, и семьям с маленькими детьми.

Для пассажиров, которым нужно всегда быть на связи, есть приятная новость. Зарядить телефон в вагоне можно в каждом купе, ведь USB-порты есть под каждой парой кресел, причем двух видов: 1,05 Ампера — для телефона и два — для планшета. Всего таких зарядок около 500 в зависимости от количества вагонов в составе. Основные, конечно же, находятся между креслами, но есть и на входе, там USB-порты и полноценные розетки.

Источник фото: телеканал «360»

Не думайте, что это чересчур много, ведь вместимость такого поезда — две тысячи человек. Кстати, многие пассажиры отмечают несколько важных особенностей новых поездов.

«Очень тихо едет, расписание удобное, что их много, мест достаточно, широкие проходы, мы с ребенком и с коляской — удобно», — отметила Алина, пассажир МЦД-1.

Уровень шума внутри примерно такой как от кухонного холодильника, что не может не радовать, как и еще один фактор. Система вентиляции — температура в вагонах будет от 18 до 24 градусов, плюс воздух будет обеззараживаться ультрафиолетовыми лампами. За здоровье можно не переживать.

Источник фото: телеканал «360»

Самый главный вопрос пассажиров: «Сколько мы будем за это платить?». Сейчас проезд бесплатный, но в каждом вагоне висит тарифная сетка, где видно, что, например, при посадке в Одинцове или Лобне цена составит 45 рублей, плюс есть несколько правил — пересадка на метро будет бесплатной, главное, приложить свою карту к валидатору на входе и на выходе.

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В общем, уточняйте все правила пользования в кассах, когда система полностью запустится. А так все просто — на поездах МЦД по городу, как и на метро — 38 рублей, по пригороду — 45.

Линии диаметров МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 Курско-Рижский» открыли 21 ноября. Поезда МЦД, в отличие от обычных электричек, не привязаны к конкретным вокзалам. Их маршруты проходят всю Москву насквозь.