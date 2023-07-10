Подмосковье 10 июля 2023, 14:51 Тест-драйв 5 новых авторских экскурсий стартовал в Подмосковье https://tourvitrinamo.ru/

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Тестирование авторских экскурсий, победивших на проекте «Туристическая витрина Московской области», началось 10 июля. В Министерстве культуры и туризма региона рассказали, какие поездки будут оценивать эксперты.

Комиссия будет работать в Подмосковье с 10 по 14 июля. За эти дни эксперты туристической отрасли оценят пять новых авторских маршрутов. Это «Нарские усадьбы Серпуховской земли» и «Коломенский трамвай желаний», которые покажут свои города с необычных ракурсов. Экскурсия «В поисках заповедного озера на плантации черники» погрузит путешественников в настоящий дремучий лес всего в 45 километрах от Москвы, а программы «Соколиный путь» в Марфине и «Егорьевские гуляния» познакомят с традициями.

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«Мы ожидаем ежегодного увеличения турпотока в регион. Возможно, благодаря авторским турам, которые стали победителями и участниками „Турвитрины“, в Подмосковье станут популярны новые, ранее не особо известные места», — отметил первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».