Подмосковье 29 декабря 2022, 11:43 Территорию ж/д станции Железнодорожная благоустроят в Балашихе в 2023 году

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья сообщил о поиске подрядчика для благоустройства территории станции Железнодорожная в Балашихе. Работы планируют завершить в 2023 году.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Закупку на проведение благоустройства опубликовали на портале ЕАСУЗ. Работы проведут по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды» за счет бюджета округа.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности постоянного общения с жителями для решения проблем региона. Органы власти взаимодействуют с ними на личных встречах и через онлайн-платформы.

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