Подмосковье 26 апреля 2023, 14:16 Территорию возле Новоголубовского озера под Солнечногорском благоустроят к сентябрю

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Глава Солнечногорска встретился с жителями деревни Голубое. Он ответил на вопросы жителей, рассказал о планах по развитию населенного пункта и созданию новой зоны отдыха рядом с озером.

«Благодарю за открытый честный диалог, сопереживание и готовность сообща делать Голубое лучше. С прошлой нашей встречи прошло меньше месяца, но уже есть заметные сдвиги по ряду важных вопросов, которые волновали жителей», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

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Сейчас в деревне Голубое строится школа на 1375 мест. Строительная готовность составляет уже 26%. В июле запланировано открытие муниципального детского сада на 100 мест в жилом комплексе «Мелодии леса». В мае там модернизируют шесть контейнерных площадок, а к лету оптимизируют движение на двух перекрестках Пятницкого шоссе.

Этой осенью в деревне появится новая зона отдыха. Инвестор благоустроит территорию Новоголубовского озера. Там проложат тропинки, установят детскую площадку и малые архитектурные формы.

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