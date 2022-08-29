Территорию вокруг Коломенской средней школы включили в проект капремонта

К 1 сентября Коломенскую среднюю школу откроют после капремонта, сообщил глава городского округа Александр Гречищев на заседании правительства Московской области. Он отметил, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проект дополнили благоустройством прилегающей территории.

«К сожалению, в первоначальном проекте не было учтено благоустройство большой территории. После вашего поручения, Андрей Юрьевич, внесены изменения. Мы с родительским коллективом, педагогами обсудили, как будет выглядеть территория после благоустройства», — сказал он.

По словам Александра Гречищева, Коломенская средняя школа откроется 1 сентября. В ней создали условия для получения качественного образования. На прилегающей территории обустроят хоккейную коробку, футбольное поле, площадку для волейбола и баскетбола. Также оборудуют площадку для воркаута, а для младших классов — детский городок. Школа станет новым спортивным ядром района. Работы завершат к октябрю.

В микрорайоне Подлипки дети пойдут в новую школу. Глава Коломны объяснил, что микрорайон интенсивно развивается, в него переехали 200 семей из аварийных домов. Кроме того, в этом году в Подлипках откроют поликлинику на 600 посещений в смену, а также построят спортивный комплекс для круглогодичных занятий теннисом, мини-футболом, волейболом и баскетболом.