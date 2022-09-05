Территорию вокруг 29 прудов и озер Подмосковья благоустроят до конца сентября
Благоустройство территории вокруг прудов и озер началось в Подмосковье. В планах облагородить 29 водоемов. Об этом сообщили в Минблагоустройства области.
Глава министерства Михаил Хайкин рассказал, что в этом году новый облик получат 29 водоемов в 25 округах Подмосковья. Работы будут проводить по программе «100 прудов и озер».
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«Вокруг водных объектов обустроим пешеходные дорожки, установим малые архитектурные формы, организуем подходы и подъезды при необходимости. На сегодняшний день приступили к благоустройству 19 территорий. Завершить работы планируется до конца сентября», — рассказал министр.
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Как рассказали в ведомстве, на объектах установят скамейки и урны, а на некоторых из них появятся пляжные зоны и волейбольные площадки.
Работы будут проводить в следующих местах:
1. Богородский — Купавинский пруд;
2. Волоколамский — деревня Горбуново;
3. Воскресенский — каскад прудов на реке Семиславка;
4. Дубна — пруд на Коммунальном проезде «Лягушатник»;
5. Истра — Дедовский пруд в городе Дедовск;
6. Кашира — пруд в деревне Елькино;
7. Клин — пруд на улице Клинской в городе Клину;
8. Коломна — Репинский пруд;
9. Красногорск — пруд на реке Свинорка в деревне Степановское;
10. Ленинский — пруд Кисельки;
11. Лосино-Петровский — пруд у городского парка, в рабочем поселке Свердловский;
12. Лотошино — пруд в поселке Новолотошино;
13. Луховицы — пруд в поселке Газопроводск;
14. Люберцы — пруд на улице Прудовая;
15. Люберцы — Томилинский пруд;
16. Мытищи — пруд в поселке Ховрино;
17. Одинцовский — каскад прудов в микрорайоне Трехгорка;
18. Пущино — Фиановский пруд;
19. Раменский — Ильинский пруд;
20. Реутов — Фабричный пруд;
21. Сергиево-Посадский — Русловый пруд на ручье вблизи деревни Посевьево;
22. Сергиево-Посадский — пруд Сизиниха;
23. Сергиево-Посадский — правый приток реки Кунья, вблизи поселка Беликово;
24. Сергиево-Посадский — пруд в селе Васильевское;