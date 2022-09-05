Подмосковье 05 сентября 2022, 12:34 Поделиться Telegram

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Viber Территорию вокруг 29 прудов и озер Подмосковья благоустроят до конца сентября

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Благоустройство территории вокруг прудов и озер началось в Подмосковье. В планах облагородить 29 водоемов. Об этом сообщили в Минблагоустройства области.

Глава министерства Михаил Хайкин рассказал, что в этом году новый облик получат 29 водоемов в 25 округах Подмосковья. Работы будут проводить по программе «100 прудов и озер».

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«Вокруг водных объектов обустроим пешеходные дорожки, установим малые архитектурные формы, организуем подходы и подъезды при необходимости. На сегодняшний день приступили к благоустройству 19 территорий. Завершить работы планируется до конца сентября», — рассказал министр.

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Как рассказали в ведомстве, на объектах установят скамейки и урны, а на некоторых из них появятся пляжные зоны и волейбольные площадки.

Работы будут проводить в следующих местах:

1. Богородский — Купавинский пруд;

2. Волоколамский — деревня Горбуново;

3. Воскресенский — каскад прудов на реке Семиславка;

4. Дубна — пруд на Коммунальном проезде «Лягушатник»;

5. Истра — Дедовский пруд в городе Дедовск;

6. Кашира — пруд в деревне Елькино;

7. Клин — пруд на улице Клинской в городе Клину;

8. Коломна — Репинский пруд;

9. Красногорск — пруд на реке Свинорка в деревне Степановское;

10. Ленинский — пруд Кисельки;

11. Лосино-Петровский — пруд у городского парка, в рабочем поселке Свердловский;

12. Лотошино — пруд в поселке Новолотошино;

13. Луховицы — пруд в поселке Газопроводск;

14. Люберцы — пруд на улице Прудовая;

15. Люберцы — Томилинский пруд;

16. Мытищи — пруд в поселке Ховрино;

17. Одинцовский — каскад прудов в микрорайоне Трехгорка;

18. Пущино — Фиановский пруд;

19. Раменский — Ильинский пруд;

20. Реутов — Фабричный пруд;

21. Сергиево-Посадский — Русловый пруд на ручье вблизи деревни Посевьево;

22. Сергиево-Посадский — пруд Сизиниха;

23. Сергиево-Посадский — правый приток реки Кунья, вблизи поселка Беликово;

24. Сергиево-Посадский — пруд в селе Васильевское;

25. Ступино — пруд Ступино;

26. Фрязино — озеро Большое озеро;

27. Химки — Золотаревский пруд;

28. Шатура — озеро Свиношное;

29. Щелково — пруд в деревне Сабурово.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве набережной в Красногорске. Новый этап работ завершат в сентябре.

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