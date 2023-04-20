Подмосковье 20 апреля 2023, 16:38 Территорию военно-исторического музея в Истре благоустроят к 9 Мая

Читать 360tv в

Масштабное благоустройство проведут в Ленино-Снегиревском военно-историческом музее в Истре к 9 Мая. Территорию заложат брусчаткой, установят малые архитектурные формы и навигационные указатели.

Подрядчик уже приступил к замене брусчатки. Площадь работ составит порядка 700 квадратных метров. Также смонтируют ливневую стоковую систему вокруг скульптурной композиции «Божья Матерь». Все работы подрядчик должен завершить до конца апреля.

Реклама

Коммунальные службы округа к празднованию Дня Победы приводят в порядок места боевой славы, памятники и монументы Великой Отечественной войны. Рабочие убирают мусор и прошлогоднюю листву, моют памятники и обелиски, ремонтируют и красят мемориалы. Кроме это, около памятных мест готовят клумбы, куда в преддверии 9 Мая планируют высадить виолы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».