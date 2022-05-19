Территорию вблизи ЖК «Солнечная система» в Химках очистят от строительного мусора

Много строительного мусора скопилось на территории рядом с ЖК «Солнечная система» в Химках. Глава городского округа Дмитрий Волошин поручил вывезти его за лето.

Мусор остался на территории, прилегающей к жилым домам. На встрече с инициативной группой жителей ЖК «Солнечная система» и «Две столицы» Волошин сообщил, что вопрос решат.

Застройщик просто бросил весь мусор тут. Его необходимо убрать. И не только с этого участка. За лето нужно все вывезти полностью Дмитрий Волошин.

Он поставил задачу привести в порядок территорию. По словам жителей, строительную свалку они видят из окон уже несколько лет. Так как земля была в аренде, проблема затянулась.

«Мы обращались к главе, чтобы он помог нам эту свалку убрать. Он откликнулся на нашу просьбу. Соответственно, сейчас здесь будут наводить порядок. Надеемся, появится красивый, уютный, зеленый уголок», — рассказал местный житель Сергей Каверин.

И другие вопросы

Ранее жители просили открыть вблизи своих ЖК амбулаторию. Волошин поручил рассмотреть и решить этот вопрос.

Кроме того, администрация готова предоставить участки земли для увеличения парковочных мест.

По словам Дмитрия Волошина, сейчас определяют участок и под строительство нового храма. Сразу после этого он будет передан Химкинскому благочинию.