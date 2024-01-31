Подмосковье 31 января 2024, 14:45 Территорию вблизи Спасской церкви в Солнечногорске благоустроят в 2025 году Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Общественную территорию вблизи Спасской церкви благоустроят в 2025 году по итогам всероссийского онлайн-голосования. Здесь появится современная детская игровая площадка, зона отдыха, малые архитектурные формы и озеленение.

Общая площадь благоустройства составит четыре тысячи квадратных метров. Разработка проекта запланирована на 2024 год, а в 2025 году начнутся работы по обновлению.

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«Благодаря поддержке нашего президента и губернатора Подмосковья каждый год большое количество проектов благоустройства воплощается в жизнь. Изменения затронут и территорию у Спасской церкви. Эта зона отдыха пользуется большой популярностью при посещении церкви прихожанами с детьми. Именно поэтому жители так активно проголосовали за нее», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Работы проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

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