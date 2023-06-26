Подмосковье 26 июня 2023, 10:59 Территорию вблизи Спасской церкви в Солнечногорске благоустроят к 2024 году

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Общественную территорию вблизи Спасской церкви в Солнечногорске благоустроят в 2024 году. Этот проект поддержало большинство жителей округа на всероссийском голосовании за объекты для благоустройства.

Онлайн-голосование по благоустройству проводилось в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По итогам опроса преобразятся 56 территорий разных округах Подмосковья.

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«Благодаря поддержке нашего президента каждый год большое количество проектов благоустройства воплощается в жизнь. Подмосковные парки, скверы, набережные, центральные улицы и площади городов становятся комфортными и современными. Важно, что активное участие в этих переменах принимают жители», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Обновление территории около Спасской церкви поддержали почти 12 тысяч горожан. Там в следующем году построят современную детскую игровую площадку с зоной отдыха, а также установят малые архитектурные формы и проведет озеленение.

«Эта зона отдыха пользуется большой популярностью при посещении Спасской церкви прихожанами с детьми. В шаговой доступности имеются социально значимые объекты — детский сад, дом культуры. Именно поэтому жители так активно проголосовали за нее», — отметила член Общественной палаты городского округа Солнечногорск Ирина Собовая.

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